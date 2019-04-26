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Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı
26 Nisan 2019 Cuma Saat 11:25

Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Yalova Masterleri, 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi anısına futbol maçında karşı karşıya geldi. Cumhur

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Yalova Masterleri, 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi anısına futbol maçında karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Büyükoğlu, Erhan Arıklı ve Mesut Genç yer aldı.

Karşılaşmayı Yalova Masterleri 4-3 kazandı.

Maç sonrası konuşmalar yapıldı ve anı kupaları verildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, merhum Tahsin Mertekçi’nin sadece sporcu kişiliğiyle değil, barış, huzur ve güven içerisinde insanları bir araya getirme uğraşlarıyla da akıllarda yer ettiğini söyledi.

Uluçay, onun fikirlerini, gençlere kattıklarını her zaman ileriye taşıma arzusunda olduklarını dile getirirken organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da konuşmasında merhum Tahsin Mertekçi’nin birçok adımlar attığını ve bu adımların bugün hâlâ hatırlandığını söyledi.

Büyükoğlu, Mertekçi’yi eskiden beri tanıdığını belirterek yaptıkları ile onun çok özel birisi olduğunu ifade etti.

Yalova Kulübü’nün eski Başkanlarından Kadir Dağcan da, master takımını temsilen yaptığı konuşmada Mertekçi’yi yapacakları etkinliklerle her vesileyle anmaya çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kupalar verilirken, Meclis Başkanı Uluçay, anı kupasını Tahsin Mertekçi’nin kızına takdim etti.

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Tahsin Mertekçi Anısına Dostluk Maçı Haberi

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