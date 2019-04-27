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Ydü Herbaryum Merkezi Müzeye Dönüştürüldü
27 Nisan 2019 Cumartesi Saat 13:36

Ydü Herbaryum Merkezi Müzeye Dönüştürüldü

Yakın Doğu Üniversitesi  (YDÜ) bünyesinde bilimsel yöntemlerle toplanmış bitki örneklerinin kurutularak saklanmasıyla 18 yıldır çalışmalar yürüten Herbaryum Merkezi, gerekli yasal izinlerinin tamamlanmasının ardından “Kıbrıs Herba

Yakın Doğu Üniversitesi  bünyesinde bilimsel yöntemlerle toplanmış bitki örneklerinin kurutularak saklanmasıyla 18 yıldır çalışmalar yürüten Herbaryum Merkezi, gerekli yasal izinlerinin tamamlanmasının ardından “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” ismiyle müzeye dönüştürüldü.

YDÜ tarafından yapılan açıklamaya göre,  öğretim ve araştırma merkezi olma işlevi görecek olan “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından onaylandı.

Müze, Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 7 binden fazla çeşit örneğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türü de müzede bulunuyor. Türkiye ve Dünyadaki diğer merkezlerle işbirliği içerisinde olan Herbaryum Müzesi, yapılan araştırmalarda bitki değiş tokuşu da yapıyor.   Halkının bitkileri kullanma şekli ile Etnobotanik araştırmalar da yürüten müze, su kabağı, sesta-sepet yapımında kullanılan bitki türü örneklerini bünyesinde barındırıyor.

Müze’de Kıbrıs adasına ait fosiller ve diğer bazı jeolojik açıdan önemli materyallerin sergilenecek olması, “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin zengin bir koleksiyona sahip olmasına imkan sağlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında yer alacak olan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, bünyesinde topladığı 10 binden fazla bitki türü, mantar çeşitleri, canlı örnekleri,  deniz yosunları ile fosil ve jeolojik materyallerle, Mayıs ayının ilk haftasında kapılarını halka açacak.

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