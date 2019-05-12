Kıbrıs Türk Anneler Derneği’nden ”anneler Günü” Mesajı

Kıbrıs Türk Anneler Derneği Eşbaşkanı Ayten Işık, Anneler Günü dolayısıyla tüm anneleri kutladı, hayatta olmayanlara Tanrı’dan rahmet diledi.

Işık yazılı açıklamasında, “insanoğlunun dünya üzerinde mutluluk ve başarıya ulaşabilmesinin sırrının; annelere olan sevgi, saygı ve vefa borcunun yerine getirilmesi ile mümkün olabileceği” görüşünü kaydetti.

Işık, “Sevgi ve saygının timsali olan annelerin hakkı ödenemez” dedi.