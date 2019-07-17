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Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’de Üç Gemimiz Var, Dördüncü Gemiyi De Göndereceğiz
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:44

Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’de Üç Gemimiz Var, Dördüncü Gemiyi De Göndereceğiz

TürkiyeDışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, Üsküp'te gazetecilerin son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye Dışiş

TürkiyeDışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, Üsküp’te gazetecilerin son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik kararlarının uygulanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Çok da ciddiye almaya gerek yok. AB’nin bize ihtiyacı var. Aldıkları kararların uygulanmasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar” diyerek, sorunun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmaması olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik böyle kararlar alınması Türkiye’nin faaliyetlerini artıracağı anlamına geldiğini de söyledi.

Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Rum kesimi de AB’yi arkasına almasın. Rum kesiminin muhatabı KKTC’dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar” dedi.

Türkiye’nin aldığı S-400 sisteminin NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmadığına da dikkati çeken Çavuşoğlu, “Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

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