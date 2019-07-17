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Ercan Havalimanı Yolcu Rakamlarında Düşüş!
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:45

Ercan Havalimanı Yolcu Rakamlarında Düşüş!

KKTC’nin faal tek havalimanı Ercan, tavsiyeli hava sahasıyla birlikte bu yılın ilk altı ayında 13 bin 102 inen ve kalkan uçak yanında transit geçen 103 bin 187 uçağa da hizmet verdi. Ercan’a inen ve kalkan uçaklarla 1 milyon 851 bin 969 yo

KKTC’nin faal tek havalimanı Ercan, tavsiyeli hava sahasıyla birlikte bu yılın ilk altı ayında 13 bin 102 inen ve kalkan uçak yanında transit geçen 103 bin 187 uçağa da hizmet verdi.

Ercan’a inen ve kalkan uçaklarla 1 milyon 851 bin 969 yolcu yanında, 1 milyon 35 bin 108 kilogram da kargo taşındı.

Bu yılın altı ayındaki veriler, 2018’in ilk altı ayıyla kıyaslandığında, rakamlar, transit geçen uçaklarda yüzde 4 artış, iniş ve kalkışlarda yüzde 1, yolcularda yüzde 6 ve kargoda da yüzde 18 düşüşü gösteriyor.

Sivil Havacılık Dairesi’nde görev yapan havacı-yazar İzzet Derkan’ın yayımladığı makalede yer alan verilere göre, Ercan Havalimanı’ndaki yolcu ve kargo düşüklüğünün nedeni, yeni havalimanı lokasyonu değişikliği, bilet fiyatları ve Türkiye’deki yeni kargo ve ücret yasası düzenlemeleri…

Ercan Havalimanı, 2018’in ilk altı ayında ise 99 bin 580 transit uçağa, 13 bin 102 inen ve kalkan uçağa, 1 milyon 851 bin 969 yolcuya ve 1 milyon 35 bin 109 kg kargoya hizmet verdi.

Türkiye’de bu yılın ilk altı ayındaki veriler 94 milyon 812 bin 482 yolcu, 94 bin 908 uçak, 1 milyon 532 bin 360 ton yük ve iç hatlarda 403 bin 396 inen ve kalkan uçak olarak kayıtlara geçti.

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