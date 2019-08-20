“Bir Aytotoro Hikâyesi” Sahnelenecek

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali’nde, yarın akşam “Bir Aytotoro Hikâyesi” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan oyun saat 21.00’de başlayacak.

Festivalde bu akşam ise Aytotoro Tavası Yemek Yarışması, Uluslararası Ressamlar Buluşması Sergisi’nin açılışı ve yabancı ülkeler ile Türkiye’den gelen ekiplerin oyunları yer alacak.

Festivalde dün ise Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çocuklar ve Yetişkinler Korosu, ardından ise Eril Cambaz konser verdi.

TAK