Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Paşaköy İle Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini yarın Paşaköy ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 18 Eylül Çarşamba saat 16.00’da Paşaköy Belediyesi önünde üreticilerle buluşularak, üretici parselleri gezilecek ve hurmalarda kırmızı palmiye böceği zararı, mücadele yöntemleri ve uygulanan ilaçlarla ilgili Tarım Dairesi uzmanları tarafından uygulamalı eğitim verilecektir.

Aynı gün saat 19:00’da Topaloğlu Kahvesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.