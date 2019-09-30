30 Eylül 2019 Pazartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı
28 Eylül 2019 Cumartesi Saat 02:07

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’nde mesaj yayınladı. Turizmin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırdığını, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz gi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’nde mesaj yayınladı.

Turizmin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırdığını, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına katkı sağladığına vurgu yaptı.

1950 yılında turizm hareketine katılan kişi sayısının 25 milyon, turizm gelirinin ise 2.100 milyar dolar olduğunu, günümüzde ise turist sayısının 1 milyarı, turizm gelirinin ise 1 trilyon doları aştığını ifade eden Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası turist sayısının 2020 yılında 1 milyar 400 milyona, 2030 yılında ise 1 milyar 800 milyona ulaşmasının beklendiğine dikkat çekti.

Dünya Turizm Günü’nün her yıl seçilen bir tema ile kutlandığını belirten Savaşan, bu güne kadar kullanılan temalara bakıldığında tarihin, kültürün ve doğa değerlerinin öne plana çıktığının altını çizdi. Dünya Turizm Günü’nün bu yılki temasının “Turizm ve İş: Herkes için daha iyi bir gelecek” olarak belirlendiğini kaydeden Savaşan, bu kapsamda turizmde eşit istihdamın sağlanması, sosyal birleşme, barış ve güvenlik konularının Dünya ile birlikte ülkemizde de ele alınması ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılarak ihtiyaç duyulan adımların atılmasının önemine işaret etti.

Dünya Turizm Örgütü’nün bu yıl seçtiği temaya bağlı olarak üç aksiyon planını hayata geçireceğine dikkat çeken Savaşan, bunların, insanların yeteneklerine yapılan yatırımın artırılması, çalışma kurumlarına yatırımın artırılması ve sürdürülebilir çalışmalara yatırımın artırılması olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta da bu aksiyonların uygulanması ve üzerinde ciddiyetle çalışılması gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Ersin Tatar Başbakanlığında kurulan hükümetin turizmi ve yüksek öğrenimin Devlet Politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için kararlı olduğunu görmekten hem kendilerinin hem de sektörün memnun olduğunu bildirdi.

Savaşan son olarak bütün turizm sektörü temsilcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladı.

Bu haber toplam 166 defa okunmuştur
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans