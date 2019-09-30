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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’Nde Mesaj Yayınladı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’nde mesaj yayınladı.
Turizmin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırdığını, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına katkı sağladığına vurgu yaptı.
1950 yılında turizm hareketine katılan kişi sayısının 25 milyon, turizm gelirinin ise 2.100 milyar dolar olduğunu, günümüzde ise turist sayısının 1 milyarı, turizm gelirinin ise 1 trilyon doları aştığını ifade eden Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası turist sayısının 2020 yılında 1 milyar 400 milyona, 2030 yılında ise 1 milyar 800 milyona ulaşmasının beklendiğine dikkat çekti.
Dünya Turizm Günü’nün her yıl seçilen bir tema ile kutlandığını belirten Savaşan, bu güne kadar kullanılan temalara bakıldığında tarihin, kültürün ve doğa değerlerinin öne plana çıktığının altını çizdi. Dünya Turizm Günü’nün bu yılki temasının “Turizm ve İş: Herkes için daha iyi bir gelecek” olarak belirlendiğini kaydeden Savaşan, bu kapsamda turizmde eşit istihdamın sağlanması, sosyal birleşme, barış ve güvenlik konularının Dünya ile birlikte ülkemizde de ele alınması ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılarak ihtiyaç duyulan adımların atılmasının önemine işaret etti.
Dünya Turizm Örgütü’nün bu yıl seçtiği temaya bağlı olarak üç aksiyon planını hayata geçireceğine dikkat çeken Savaşan, bunların, insanların yeteneklerine yapılan yatırımın artırılması, çalışma kurumlarına yatırımın artırılması ve sürdürülebilir çalışmalara yatırımın artırılması olduğunu belirtti.
Kuzey Kıbrıs’ta da bu aksiyonların uygulanması ve üzerinde ciddiyetle çalışılması gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Ersin Tatar Başbakanlığında kurulan hükümetin turizmi ve yüksek öğrenimin Devlet Politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için kararlı olduğunu görmekten hem kendilerinin hem de sektörün memnun olduğunu bildirdi.
Savaşan son olarak bütün turizm sektörü temsilcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans