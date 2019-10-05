5 Ekim 2019 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:16

Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak  bugün öğleden sonra yurda döndü.. Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti saat 15.30’da  KKTC’ye geldi. Akıncı, adaya gelişinin ardından Ercan Havaalanı’nda bas

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York ziyaretini tamamlayarak  bugün öğleden sonra yurda döndü..

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindeki heyeti saat 15.30’da  KKTC’ye geldi.

Akıncı, adaya gelişinin ardından Ercan Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyerek New York temaslarına ilişkin  bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’i  insiyatif almakta istekli ve kararlı olduğunu gördük, sayın Genel Sekreter   geçmişteki gibi bir başarısızlık istemiyor..Önümüzdeki haftalarda Ekim ayı çıkmadan, en nihayet Kasımda, yani yeni yıldan önce 3’lü görüşme  planlanıyor”dedi.

“New York’tan bir şey çıkmadı” şeklindeki açıklamalara  da cevap veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “New York’tan bir şey çıkmadı söylemleri yanlış, New York’tan   beklenen çıktı..Çünkü New York’ta istediğimiz BM Genel Sekreteri’nin  Kıbrıs konusunda inisiyatif almasıydı, ve biz bunu gördük”dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı,  Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret ederek “Gerginlik rahat oturmamamız gerektiğini söylüyor.Doğal gaz nedeniyle bölgede  yaşanmakta olan sıkıntılar istenmeyen durumlara yol açabilir.Bu açıdan Kıbrsı sorununa çözüm yönünde çaba hacanması ada ve bölge açısından son derece  gereklidir” dedi..Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu konuda aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres görüştüğünü hatırlatarak , Çavuşoğlu’nun kendisini ziyaret ederek görüşme  hakkında bilgi verdiğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı da eleştirdi ve Rum Lider’i Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Ek verilecek

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Akıncı: New York’Tan Beklenen Çıktı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans