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Kktc StandÄ±na YoÄŸun Ä°lgi
Ãœlkemiz, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli sektÃ¶r fuarlarÄ±ndan biri olan Anamur TarÄ±m ve GÄ±da FuarÄ±â€™nda temsil ediliyor. BÃ¶lgenin en kapsamlÄ± tarÄ±m ve gÄ±da organizasyonu olan fuarda, KKTC standÄ± da yer aldÄ±.
TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan organize edilen KKTC standÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. 26 Ekim tarihinde sona erecek fuarda Ã¼lkemizin yerli Ã¼retimde Ã¶ncÃ¼ kuruluÅŸlarÄ± da yer aldÄ±. Standta, Cypfruvex, Esnaf ve ZanaatkÃ¢rlar OdasÄ±, Avunduk SÃ¼t ÃœrÃ¼nleri Ltd. Åžti , Kuzey KÄ±brÄ±s Patates Ãœreticiler BirliÄŸi ve G&M OsmanlÄ± Kahveâ€™nin yer aldÄ±ÄŸÄ± fuara TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen katÄ±lÄ±mcÄ±lar bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi.
Fuarâ€™Ä±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan ve KKTCâ€™nin bÃ¶ylesi bir organizasyonda yer almasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yapan TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Dursun OÄŸuz, BaÅŸbakan Ersin Tatar ile birlikte KKTC standÄ±nÄ± ziyaret ederek, fuar katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± ile bir araya geldi.
Ãœlkemiz adÄ±na fuar alanÄ±nda temsiliyetin Ã¶nemine iÅŸaret eden Bakan OÄŸuz, KKTCâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼cÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye olduÄŸunu ve Ã¼retim odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸinin Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bakan OÄŸuz, Ã¼lkemizin tarÄ±m ve gÄ±da potansiyelinin geliÅŸtirilmesinin Ã¶nemine deÄŸinerek, var olan Ã¶z kaynaklarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸru kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Bakan OÄŸuz, bu tÃ¼r fuarlara katÄ±lÄ±mÄ±n, Ã¼lkemiz adÄ±na Ã¶nem arz ettiÄŸini belirterek, KKTCâ€™nin dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu kaydetti.
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Mail : | YazÄ±lÄ±m: DoÄŸru Ajans