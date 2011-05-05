Bakan OÄŸuz Arden GÄ±da Hellim Tesisini Ziyaret Etti

TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Dursun OÄŸuz, Arden GÄ±da’ ya ait hellim iÅŸleme tesisini ziyaret etti. Bakan OÄŸuz, modern tesiste titiz bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde inceleyerek, Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan sÃ¼