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Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk
26 Kasım 2019 Salı Saat 09:46

Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs saatiyle 20.30’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılımıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Genel Sekrete

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs saatiyle 20.30’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılımıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.

Genel Sekreter’in iki liderle gerçekleştireceği görüşme Brandenburg Kapısı yakınlarındaki Adlon Hotel’de yer aldı…

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in davetiyle Berlin’de önce ayrı ayrı sonra 3’lü toplantı yaptıklarını ifade ederek, görüşmede uzunca bir süre konuların enine boyuna değerlendirildiğini ifade etti.

Genel Sekreter’in açıklamasına atıfta bulunan Akıncı, “Buraya gelirken yaptığım açıklamalarda buradan Kıbrıs’a iyi haberlerin ulaştırılmasını temenni etmiştim. Kanaatimce olumlu bir adımdır. Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirildiğini diyebilirim. Ama sadece rayına oturması yeterli değil sonuca ulaşması için el birliğiyle çalışılmalıdır” dedi…

Genel Sekreter’in sürece katılmasının önemli olduğunu aktaran Akıncı, Genel Sekreter’in sürece yeniden doğrudan dahil olmasının önemli olduğunu, bunun nedenlerinin Doğu Akdeniz’deki gerginlik olduğunu değerlendirdiğini ifade etti…

Akıncı, genel sekreterin sürece katılımından memnun olduğunu belirterek, tümüyle tamamlanmamış referans şartlarının tamamlanmasında ve 5+BM şeklinde formüle edilen konferansın uygun bir noktada toplanabilmesi için hazırlık sürecini sürdüreceğini teyit etmesinin önemli olduğunu vurguladı…

Genel Sekreterin sürece ilişkin söylenenlerin anlamlı olduğunu, artık uzayıp giden bir sürecin söz konusu olmayacağını belirten Akıncı, artık ucu açık süreçlerin geçmişte olduğunun bu ifadelerle bir kez daha kendini gösterdiğini belirtti…

Crans Montana’dan sonra 30 Haziran belgesi üzerinde bir tarih tartışması yaşandığını ancak Genel Sekreterin açıklamasıyla bu konunun da geride kaldığını belirten Akıncı, içinde bulunulan noktanın olumlu olduğunu ancak geleceğe yönelik çalışılması ve herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir aşamada olunduğunu belirtti…

Akıncı, iyi zamanlanmış bir süreç yaşanması gerektiğini ve bu süreçte Kıbrıs’ta toplumların siyasi partilerin yanı sıra sivil toplumun da mutlaka devrede olması gerektiğine inandığını söyledi…

Yeni bir dönemin başlatılmasının mümkün olduğunu ve bu çözümün iki toplumlu iki kesimli federal çözümün yaşanır kılacak olanların iki halk olduğunu belirten Akıncı, özellikle örgütlü kesimlerin buna ne kadar sahip çıkarsa o kadar yaşayabilir olacağını aktardı…

Gelinen eşikte bu olumlu adımın hayırlı olmasını dileyen Akıncı, soruları da yanıtladı

5’li konferansla ilgili inisiyatifi Genel Sekreterin yürüteceğini ancak herhangi bir tarih telaffuz etmediğini kaydeden Akıncı, Genel Sekreterin hem iki tarafla hem de garantörlerle diyaloglarını sürdüreceğini; 5’li toplantı için hazırlıklarını yapacağını ve sonucunda da tarihin belli olacağını kaydetti.

BM zemininde yürütülen bir çalışmanın söz konusu olduğunu kaydeden Akıncı, bunun resmi olarak BM zemininde de teyit edildiğini, bunun da 2 bölgeli 2 toplumlu bir federasyon olduğunu söyledi

Akıncı, beşli konferansın yapılması için Genel Sekreterin yoğun çaba harcayacağı intibasını edindiğini belirterek, konferansın önümüzdeki yıl mutlaka toplanacağına inandığını söyledi…

Rum liderin görüşmedeki tutumunun sorulması üzerine de Akıncı, BM parametrelerine sıkı sıkıya bağlı olan Kıbrıs Türk tarafının iyice algılanmasına sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti…

Akıncı, ısrarla üzerindeki durdukları konunun BM parametrelerine bağlılık olduğunu da kaydetti

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Cumhurbaşkanı Akıncı:rayından Çıkmış Bir Treni Tekrardan Rayına Oturttuk Haberi

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