Özersay Seminerde Konuşma Yapacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları” konulu seminerde konuşma yapacak. Enformasyon Dairesinden verilen b