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02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:27
Özersay Seminerde Konuşma Yapacak
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları” konulu seminerde konuşma yapacak. Enformasyon Dairesinden verilen b
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Doğu Akdeniz Enerji Politikaları ve Kıbrıs Sorununa Yansımaları” konulu seminerde konuşma yapacak.
Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, Seminer 4 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Girne Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak.
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