- Potada Lig 3 Devreli..!
- Hasipoğlu Kathimerini’Ye Konuştu
- Akar: Libya Mutabakatı Diğer Ülkelerin Hukukuna Taciz Değildir
- Bağdat Havalimanı’Na Roketli Saldırı
- Libya Hükümeti: Türkiye İle İmzalanan Mutabakat Yürürlüğe Girdi
- Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nda Prömiyer: Öksüzler
- Başbakan İstanbul’Dan Döndü
- Bkp, 5’İnci Olağan Kurultayı Bugün Gerçekleştirildi
- 56 Ülkeden 1200 Katılımcı, Yatırım İçin İstanbul’Da Buluştu
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
- Irak’Taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Görevden Alındı
- Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiyorsa Da Gereken Önlemler Neyse Bunları Alırım
- Çavuşoğlu:rum Kesimi Hariç Bölgedeki Tüm Ülkelerle İkili Ve Çok Taraflı Anlaşmalar Yapabiliriz
- Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma Günü Açılıyor
- Sevgül Uludağ’A Kayıplarla İlgili Çalışmalarından Dolayı Ödül Verilecek
- Enduro Şampiyonası Tamamlanıyor
- Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- “Masal İçinde” Adlı Sinetiyatro 4 Ocak’Ta Kktc’De Sahnelenecek
- Kocaeli’De 114 Kıbrıs Gazisine Madalya Ve Berat Belgesi Verildi
- Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakatların Yürürlüğe Koyulmasında Kararlı
- Londra’Daki Suriye Zirvesinden Sivillere Saldırıların Durması Kararı Çıktı.
- ‘toprak Ana Günü’ Etkinliği 8 Aralık Pazar Günü Yapılıyor
- Hindistan’Da Fabrikada Yangın Çıktı: 43 Ölü
- Enduro Finali Yapıldı
- Lider, Tuzla Deplasmanında
- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
- 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- Uganda’Da Sel Ve Heyelan: 16 Ölü
- Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
- Sucuoğlu, Türkiye’Deki Mevkidaşı Selçuk İle Görüştü
- Özçınar, Başçeri’Nin Babasının Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- Kanada’Da 40 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
Gerileri
- ‘toprak Ana Günü’ Etkinliği 8 Aralık Pazar Günü Yapılıyor
- Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma Günü Açılıyor
- Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nda Prömiyer: Öksüzler
- “Masal İçinde” Adlı Sinetiyatro 4 Ocak’Ta Kktc’De Sahnelenecek
- 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- Enduro Şampiyonası Tamamlanıyor
- Lider, Tuzla Deplasmanında
- Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- Potada Lig 3 Devreli..!
- Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
- Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- Enduro Finali Yapıldı
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
- Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiyorsa Da Gereken Önlemler Neyse Bunları Alırım
- Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
- Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakatların Yürürlüğe Koyulmasında Kararlı
- Hindistan’Da Fabrikada Yangın Çıktı: 43 Ölü
- Uganda’Da Sel Ve Heyelan: 16 Ölü
Karakter boyutu :
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:42
Bağdat Havalimanı’Na Roketli Saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi. Bağdat Uluslararası Havalimanı roketlerin hedefi oldu. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.
Bağdat Uluslararası Havalimanı roketlerin hedefi oldu. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı iddia edildi.
Saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarında Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklar, saldırının yaşandığı sırada kimliği belirsiz bir savaş uçağının görüldüğünü ileri sürdü.
Bu haber toplam 145 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Sucuoğlu, Türkiye’Deki Mevkidaşı Selçuk İle Görüştü
- Özçınar, Başçeri’Nin Babasının Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- Hasipoğlu Kathimerini’Ye Konuştu
- Sürücülerin Dikkatine!
- Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
- Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
- Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur
- Anastasiadis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Türkiye’Nin Faaliyetleri Sonlanmalı
- » Haksen’Den Seminer Ve Konser
- » Çavuşoğlu, Doğalgaz Konusunda Değerlendirmede Bulundu
- » Kktc’De İnternet Neden Yavaşladı?
- » Kktc Vatandaşı 75 Kişi Hıv Tanısı İle Yaşıyor
- » Beyaz Saray, Azil Soruşturması Oturumuna Katılmayacak
- » Başbakan Tatar, Londra’da Ttff İle Görüştü
- » Türkiye, Deniz Yetki Alanları Konusunda Libya İle Mutabakat İmzaladı
- » Derviş Zaim ‘Flaşbellek’ Filminin Çekimlerine Başladı
- » Türkiye Ekonomisi Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yüzde 0,9 Büyüdü
- » Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
- » ‘Çökme Tehlikesi Var’ Oyunu Girne Turnesine Devam Ediyor
- » Tc Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği Kermes Düzenledi
- » Şirket: Herhangi Bir Denetim Ve Kontrol Eksikliği Yoktur
- » Aytaç Kazandı, Baştaş Şampiyon
- » Çetinkaya Nokta Koydu
- » Malezya’Da Sel Baskınları
- » Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
- » ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ İsimli Oyun Yarın Sahneliyor
- » ‘Romantizma’ Oyunu Daü’De Sahnelenecek
- » Kanada’Da 40 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
- » Nıcosıa Motors Tenis Ligi Başlıyor
- » Ahmet Pehlivan İçin Mindere Çıkılıyor
- » Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
- » Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplanacak
- » Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı
- » Sürücülerin Dikkatine!
- » ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ Sahne Alıyor
- » Kktc Engelliler Dolu Dizgin (77-43)
- » Mişon Kupası Kızlarda Ydü, Erkeklerde Gg’Nin
- » Bakan Oğuz, Azerbaycan’Da Eit Toplantısına Katılacak
- » Girne’Nin Bir Kısmı Elektriksiz
- » Çavuşoğlu’Dan S-400 Açıklaması
- » Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiyorsa Da Gereken Önlemler Neyse Bunları Alırım
- » Özersay Seminerde Konuşma Yapacak
- » Tanap Yarın Avrupa’Ya Bağlanıyor
- » Akıncı: Sanat Sınırları Aşan Özelliklere Sahiptir
- » Potada Lig 3 Devreli..!
- » Hasipoğlu Kathimerini’Ye Konuştu
- » Akar: Libya Mutabakatı Diğer Ülkelerin Hukukuna Taciz Değildir
- » Bağdat Havalimanı’Na Roketli Saldırı
- » Libya Hükümeti: Türkiye İle İmzalanan Mutabakat Yürürlüğe Girdi
- » Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
- » Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’Nda Prömiyer: Öksüzler
- » Başbakan İstanbul’Dan Döndü
- » Bkp, 5’İnci Olağan Kurultayı Bugün Gerçekleştirildi
- » 56 Ülkeden 1200 Katılımcı, Yatırım İçin İstanbul’Da Buluştu
- » Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
- » Irak’Taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Görevden Alındı
- » Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiyorsa Da Gereken Önlemler Neyse Bunları Alırım
- » Çavuşoğlu:rum Kesimi Hariç Bölgedeki Tüm Ülkelerle İkili Ve Çok Taraflı Anlaşmalar Yapabiliriz
- » Xxıx. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma Günü Açılıyor
- » Sevgül Uludağ’A Kayıplarla İlgili Çalışmalarından Dolayı Ödül Verilecek
- » Enduro Şampiyonası Tamamlanıyor
- » Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- » Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- » “Masal İçinde” Adlı Sinetiyatro 4 Ocak’Ta Kktc’De Sahnelenecek
- » Kocaeli’De 114 Kıbrıs Gazisine Madalya Ve Berat Belgesi Verildi
- » Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- » Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakatların Yürürlüğe Koyulmasında Kararlı
- » Londra’Daki Suriye Zirvesinden Sivillere Saldırıların Durması Kararı Çıktı.
- » ‘toprak Ana Günü’ Etkinliği 8 Aralık Pazar Günü Yapılıyor
- » Hindistan’Da Fabrikada Yangın Çıktı: 43 Ölü
- » Enduro Finali Yapıldı
- » Lider, Tuzla Deplasmanında
- » Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü
- » 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- » Uganda’Da Sel Ve Heyelan: 16 Ölü
- » Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
- » Sucuoğlu, Türkiye’Deki Mevkidaşı Selçuk İle Görüştü
- » Özçınar, Başçeri’Nin Babasının Vefatı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
- » Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- » Kanada’Da 40 Araç Zincirleme Kaza Yaptı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans