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09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:42
Başbakan İstanbul’Dan Döndü
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ye döndü. Başbakan Tatar, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” Programına katılarak önemli açıklamalarda bulunnuştu. DB/BRT
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak bu akşam KKTC’ye döndü.
Başbakan Tatar, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” Programına katılarak önemli açıklamalarda bulunnuştu.
DB/BRT
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