Akar: Libya Mutabakatı Diğer Ülkelerin Hukukuna Taciz Değildir

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Libya mutabakatlarının diğer ülkelere karşı tehdit ve taciz olmadığını vurguladı.

Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti.

Akar, “Bu konuda yapılacak en kolay şey Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta sahip olunan her türlü kaynağın, zenginliğin adil, hukuka uygun şekilde paylaşılması. Bu olmadığı takdirde bizim aksi bir karara izin vermemiz mümkün değil. Türkiye’nin içinde olmayacağı hiçbir kararın yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz, bunu da herkesin bilmesi lazım. Kıbrıs bizim milli meselemiz, bizim bundan taviz vermemiz söz konusu değil.” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Akar, Libya ile varılan mutabakata da değindi.

Akar, “Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir. Bu tamamen iki egemen ülkenin sahip olduğu hak hukuk çerçevesinde yapılan bir mutabakat muhtırasıdır.” diye konuştu.

DB/TRT