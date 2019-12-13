Bkp, 5’İnci Olağan Kurultayı Bugün Gerçekleştirildi

Birleşik Kıbrıs Partisi 5’inci Olağan Kurultayı gerçekleştirildi.

Divan oluşumuyla başlayan kurultayda şiir dinletisi sunuldu.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan kurultayda yaptığı konuşmada, partisinin birleşik Kıbrıs mücadelesinde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, bu mücadelede kendileriyle birlikte olan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs’ın da içinde yer aldığı bölgenin ateş çemberinden geçmekte olduğunu belirten İzcan, yaşananları, ortadoğunun zengin enerji kaynaklarını sömürme çabası olarak nitelendirdi ve bölgede insanlık suçu yaşandığını savundu.

İzzet İzcan, halkın barışa ve huzura kavuşması için ülkede en geniş demokratik işbirliğinin yapılması gerektiğini de kaydetti.

Ada’nın her iki yanında da Kıbrıs’ta federasyona dayalı çözümü ortadan kaldırmak isteyenelerin çaba gösterdiğini ifade eden İzcan, BM Güvenlik Konseyi kararlarına işaret ederek bulunacak çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olacağını söyledi.

İzcan konuşmasında iç politikaya ilişkin eleştirilerde de bulundu.

Faaliyet ve mali raporun okunup aklandığı kurultayda, Kıbrıs sorunu, ortadoğu ve Türkiye’deki gelişmeler ile gençlikle ilgili karar tasarıları onaylandı.

Seçimsiz geçen kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Onur kurulu okunup onaylandı.

Parti Genel Başkanı İzzet İzcan da yeniden genel başkanlığa getirilerek güven tazeledi.