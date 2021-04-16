Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 43 bin 173 test sonucunda 410 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 245’e, vaka sayısı ise 42 bin 628’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 82 yaşındaki kadın ve 90 yaşındaki erkek hasta olduğu ifade edildi.