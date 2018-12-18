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Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri
17 Aralık 2018 Pazartesi Saat 10:57

Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri

Günümüzde banka ile işi olmayan hiç kimse yoktur sanırım. Hepimizin yolu bir şekilde bankacılık işlemlerine düşüyor. Peki finansçı dayıya hiç yolunuz düştü mü?

Günümüzde banka ile işi olmayan hiç kimse yoktur sanırım. Hepimizin yolu bir şekilde bankacılık işlemlerine düşüyor. Peki finansçı dayıya hiç yolunuz düştü mü?

finanscidayi.com bankacılık, finans ve ekonomi alanlarında insanları güncel, doğru ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaştırmayı amaçlıyor. Krediye ihtiyacınız var ise, site üzerinden kredi hesaplama sayfasını ziyaret ederek güncel faiz oranlarından çekeceğiniz miktarda krediyi dilediğiniz vade de hesaplatarak bilgi alabiliyorsunuz. Kredi Hesaplama işlemi sizlere bankaların aktif kredi kampanyalarını da gösteriyor. Banka banka dolaşarak kredi hesaplatma derdinden sizi kurtaran finansçı dayı, sektörün diğer alanlarında da sizlere bilgi sağlıyor.

Bankaların müşteri hizmetleri numaraları, müşteri hizmetlerini aradığınızda direk olarak nasıl bağlanacağınız gibi pratik bilgileri de paylaşıyor. Örneğin Ziraat Müşteri Hizmetleri ile görüşmek istiyorsanız, 444 ve 0850 numarasını öğrenebilir ve direk olarak müşteri hizmetlerine nasıl bağlanacağınızın bilgisini edinebilirsiniz.

Site üzerinden döviz ve altın kuru, kripto para piyasası, kredi kartı işlemleri, kredi kampanyaları gibi çok geniş alanda bilgiye ulaşmak mümkün. Soru cevap kısmı ile de finans konularında bilmediğiniz soruları finansçı dayıya yöneltebilirsiniz.

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