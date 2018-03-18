- Doğu Guta’A Pazar Yerine Hava Saldırısı
- Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- İngiltere: Casus Skripal’İ Zehirleme Emrini Putin Verdi
- Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
- ‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
- Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- Çeler, Asgari Ücret Sistemini Değiştirmek İçin 6 Nisan’A Kadar Önerileri Değerlendirecek
- Afrin’deki Siviller İlçe Merkezinden Kaçıyor
- Töre, Mhp Kurultayına Katılacak
- Gingi, Şampiyon
- Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- “Dergilik” Lansmanı Yapıldı
- Mısır’ın Seçim Maratonu Başladı
- Gingi, Şampiyon
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
- Yine Kaza!
- Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
- Doğu Guta’A Pazar Yerine Hava Saldırısı
- Bakanlar Kurulu, 13 Kişiyi Yasaklı Göçmen İlan Etti
- Bakan Özyiğit’İn Ziyaretleri
- Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- Afrin’deki Siviller İlçe Merkezinden Kaçıyor
- Nijerya’Da Çiftçiler İle Çobanlar Çatıştı
- İngiltere: Casus Skripal’İ Zehirleme Emrini Putin Verdi
- Nijerya’Da Çiftçiler İle Çobanlar Çatıştı
- Mısır’ın Seçim Maratonu Başladı
- Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- Girne-Değirmenlik Anayolunda Kaza!
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
Gerileri
- “Dergilik” Lansmanı Yapıldı
- “Dergilik” Lansmanı Yapıldı
- ‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
- ‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
- Gingi, Şampiyon
- Gingi, Şampiyon
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- Eskrimde Şampiyon Gaü
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- Gtmk Ve Gak Şampiyon
- Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
- Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
- Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
- Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
Karakter boyutu :
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:36
Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti. Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İ
ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti.
Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.
Habere göre, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mitchell ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni de kapsayacak şekilde doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdıklarını da Anastasiadis’e ilettiğini vurguladı.
Mitchell, Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin devamını dilediklerini de sözlerine ekledi.
Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- ‘Müzakere Süreci Eskisi Gibi Kurgulanamaz’
- ‘Müzakere Süreci Eskisi Gibi Kurgulanamaz’
- Dışişlerinden Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi
- Dışişlerinden Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi
- Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bili...
- Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bili...
- Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bili...
- Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bili...
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » “Bağlıköy Ülkemizin Gülen Yüzlerinden Bir Tanesidir”
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Lefkoşa-Girne Yol Etabı Nisan Ayında Tamamlanacak
- » “İlkyardım Eğitimi” Tamamlayan Sivil Savunma Personeline Sertifikaları Verildi
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Hawking Hayatını Kaybetti... Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 76 Yaşında Hayatını Kaybetti. İngiliz Bilim İnsanı 20'li Yaşlarından Günümüze Kadar Als Hastalığıyla Mücadele Ediyordu.
- » Doğu Guta’A Pazar Yerine Hava Saldırısı
- » Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
- » Eskrimde Şampiyon Gaü
- » İngiltere: Casus Skripal’İ Zehirleme Emrini Putin Verdi
- » Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
- » ‘Enginar Dolması’ Filmi Ayakta Alkışlandı
- » Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- » Çeler, Asgari Ücret Sistemini Değiştirmek İçin 6 Nisan’A Kadar Önerileri Değerlendirecek
- » Afrin’deki Siviller İlçe Merkezinden Kaçıyor
- » Töre, Mhp Kurultayına Katılacak
- » Gingi, Şampiyon
- » Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- » “Dergilik” Lansmanı Yapıldı
- » Mısır’ın Seçim Maratonu Başladı
- » Gingi, Şampiyon
- » Eskrimde Şampiyon Gaü
- » Almanya’Da Hükümet Kuruldu
- » Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
- » Yine Kaza!
- » Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
- » Doğu Guta’A Pazar Yerine Hava Saldırısı
- » Bakanlar Kurulu, 13 Kişiyi Yasaklı Göçmen İlan Etti
- » Bakan Özyiğit’İn Ziyaretleri
- » Polatpaşa Ve Ydk Şampiyon
- » Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- » Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
- » Gtmk Ve Gak Şampiyon
- » Afrin’deki Siviller İlçe Merkezinden Kaçıyor
- » Nijerya’Da Çiftçiler İle Çobanlar Çatıştı
- » İngiltere: Casus Skripal’İ Zehirleme Emrini Putin Verdi
- » Nijerya’Da Çiftçiler İle Çobanlar Çatıştı
- » Mısır’ın Seçim Maratonu Başladı
- » Ydü, Uzatmalarda Kazandı (94-87)
- » Girne-Değirmenlik Anayolunda Kaza!
- » Gtmk Ve Gak Şampiyon
- » Ydü’Nün Rakibi Sopron Basket
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans