13 Aralık 2019 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
09 Aralık 2019 Pazartesi Saat 08:43

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu

TC Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa’da bulunan ve Fransa&#

TC Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa’da bulunan ve Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkedeki olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini bu doğrultuda planlamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa’da dün meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

Bu olumsuzlukların, grev ve gösterilerin sürmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, “Güvenlik bakımından ise grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Paris’te dün protesto gösterilerini takip etmekte olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın’ın, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik şu uyarılara yer verildi:

“Fransa’da bulunan veya anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Fransa’ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri, protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa’daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır.”

Açıklamada, Fransa’da yaşayan veya Fransa’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne +33 180 146335 ve +90 312 292 29 29 numaralarından ulaşabileceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu dün yaralanmıştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 1 yılda Fransa polisinin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.
Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Uganda’Da Sel Ve Heyelan: 16 Ölü
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 16 kişi yaşamını yitirdi. Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, ülkenin doğusundaki Bundibugyo bölgesinde şiddetli yağışların yol a...
Hindistan’Da Fabrikada Yangın Çıktı: 43 Ölü
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu’nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05....
Libya, Türkiye İle İmzalanan Mutabakatların Yürürlüğe Koyulmasında Kararlı
Libya’nın başkenti Trablus’taki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ve “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını&...
Erdoğan: İmzalayıp Bm’Ye Gönderdik,doğu Akdeniz’De Oyun Bozuldu
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler’e gönderildi. Doğu Akdeniz’de oyun bozuldu.”...
Çavuşoğlu:doğu Akdeniz’De Biz Kimseyle Savaşmak İstemiyoruz Ama Gemilerimi Korumam Gerekiy...
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz, KKTC’nin garantörüyüz. (Kıbrıs meselesinde) Biz çözüm bulmak için her şeyi yaptık. Rum tarafı bir anlaşma yapmak istemiyor. Doğal gaz arama faaliyetleri üzerine t...
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa’Ya Seyahat Uyarısında Bulundu
TC Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa’da bulunan ve Fransa&#...
Burkina Faso’Da Kiliseye Silahlı Saldırı
Burkina Faso’nun doğusunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişinin öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Yerel basındaki haberlere göre, Foutouri bölgesinde yer alan Hantoukoura&#...
Çin’De Cep Telefonu Kullanıcıları Yüz Taramasından Geçecek
Çin’de yürürlüğe giren yeni düzenleme ile cep telefonu kullanıcıları artık yüz taramasından geçecek. Çin’de, cep telefonuyla görüşme hizmeti veren şirketler artık kullanıcılarını yüz taramasından geçirmek ve bilgileri...
Lizbon Antlaşması 10 Yaşında
Avrupa Birliği’nin (AB) anayasası şeklinde tanımlanan Lizbon Antlaşması, yürürlüğe girmesinin 10. yılında Brüksel’de AB kurumlarının başkanlarının katıldığı resmi bir törenle kutlandı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki ...
Gürcistan’Da Göstericiler Parlamento Binasını Yeniden Kuşattı
Gürcistan’da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Tiflis’te parlamento binasının karşısında bir kez daha toplandı...
Irak’Ta 13 Televizyon Ve Radyo Kanalına Ait Ofisler Kapatıldı
Irak Ulusal İletişim ve Medya Komisyonu, “mesleki çalışma kurallarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 8 uydu kanalı ile 5 radyonun ofislerinin kapatılmasına karar verdi, 5 uydu kanalına da uyarı gönderdi. Komisyon Yönetim Kurulunu...
Netanyahu’Nun Partisinde Başkanlık Seçimi Yapılacak
Yolsuzluk dosyaları nedeniyle başı dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin başkanlık seçimine gideceği bildirildi. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu ve Likud Partisi M...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
kamagra jel kamagra
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans