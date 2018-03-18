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Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:36

Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti. Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İ

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti.

Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Habere göre, Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Mitchell ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni de kapsayacak şekilde doğal kaynaklarını kullanma hakkını tanıdıklarını da Anastasiadis’e ilettiğini vurguladı.

Mitchell, Güney Kıbrıs’la stratejik işbirliğinin devamını dilediklerini de sözlerine ekledi.

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Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü Haberi

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Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
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Mitchell Anastasiadis’Le Görüştü
ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını belirtti. Rum haber kaynaklarına göre, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İ...
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