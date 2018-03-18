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Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki
17 Mart 2018 Cumartesi Saat 09:36

Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekti. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu N

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda’da ırkçı Özgürlükler Partisinin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO’da siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV’nin “İslam ölümcüldür” ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlandı.

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam’ı kötüleyen filme, Hollandalılar sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler ve yayınlanmasının yasaklanmasını istediler.

Reklam filminin iğrenç olduğunu belirten Alie de Vries, “Siyasi partiler için ayrılan zaman dilimi her zaman ürkütücü oluyor ama Özgürlük Partisinin bu sefer yaptığı gerçekten iğrenç. Büyük kırmızı harflerle İslam eşittir yazısının ardına bir sürü kötü terimler. Sonunda da kanın aktığı ‘ölümcül’ terimi.” sözlerini paylaştı.

Erik adlı kullanıcı da, “‘İslam ölümcül’ demekle Müslümanların katil olduğuna vurgu yapmak istiyor. Fakat bu kanunen yasak olduğu için söyleyemez. Bunun için sadece dinden bahsediyor. Hitler’in 30’lu yıllarda Yahudilere karşı yaklaşımına ne kadar da benziyor.” paylaşımında bulundu.

Chantal Suissa-Runne de, “Zaten hastayım ama PVV’nin reklam filminden ateşim bir derece daha yükseldi. İslam eşittir kölelik, ölümcül, vs. Bir Yahudi olarak bunu tolere etmiyorum. Çoğu Yahudiler popülist partiler tarafından Müslümanlara vurmak için değnek olarak kullanılmaktan bıktılar.” yazısını paylaştı.

NPO’ya tepkisini gösteren Joost Baars da, “PVV bu filmle daha da ileri gitse de benim demek istediğim PVV’nin ne yaptığı değil. Ben daha çok kamu yayın kuruluşunun yaptığına şok oldum.” mesajını paylaştı.

Hollanda’da yerel seçimler 21 Mart’ta yapılacak.

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Hollanda’Da Irkçı Partinin İslam Karşıtı Kampanyasına Tepki Haberi

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