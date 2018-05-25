Dünyanın En Güçlü Pasaportu Belli Oldu

Dünyanın en güçlü pasaportunun Japonya'nın olduğu bildirildi. Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportu, 189 istikamete vizesiz giriş yapılabilen Japonya'nınki oldu. Endekste ikinciliği 188