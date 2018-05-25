Abd’Nin Irak’Ta Genel Seçimlerinin Galibi Sadr’I Desteklediği İddia Edildi

Irak’ta genel seçimlerinin galibi olan ve ABD karşıtlığıyla bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr’ın, bazı Amerikalı yetkililerle temasa geçtiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Sadr’ın Politbüro Temsilcisi Ziya Esedi’ye dayandırdığı haberinde, ABD’li yetkililerin Sadr’ın desteklediği ve seçim birincisi olan Sairun koalisyonundan bazı üyelerle temasa geçtiğini belirtti.

Söz konusu ajansa konuşan Esedi’nin, “ABD’lilerle doğrudan bir temas söz konusu değil ancak bu, iletişim kanalları açmak için Sairun üyeleri aracılığıyla yapıldı.” dediği aktarıldı.

Bu haber üzerine açıklama yapan Esedi, ABD’lilerin Sadr’ın koalisyonuyla temasa geçtiğini yalanladı.

Esedi, şunları kaydetti:

“Bazı basın organları, Washington ile Sairun koalisyonu üyeleri arasında temasın olduğu bilgisini bana dayandırarak verdi. Bunu tamamen yalanlıyorum. ABD’lilerle hiçbir temas söz konusu değil. Bize aracı gönderiyorlar ancak biz onlarla aracılar vasıtasıyla dahi masada oturmayı ve iş birliği yapmayı reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden Sadr’ın desteklediği koalisyon birinci çıkarak 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili gönderdi. Sadr, seçim birinciliğini elde etmesine rağmen hükümeti tek başına kuramıyor. Sadr meclise giren diğer gruplarla ittifak yapmak zorunda olduğunu bildiği için ikamet ettiği Necef’i bırakarak hükümet kurma görüşmeleri için günlerdir başkent Bağdat’ta bulunuyor.

Seçim ikincisi İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimden üçüncü çıkan Başbakan Haydar el-İbadi’nin yanı sıra Sünni ve Kürt yetkililerle de görüşen Sadr, bu aralar sıkça kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda “tüm Iraklı renklerin” yer alacağı bir hükümet kurmak istediğini belirtiyor.

İbadi de dünkü basın toplantısında, Sadr ile tüm siyasi grupların yer alacağı “teknokrat” hükümeti kurma konusunda fikir birliğine vardıklarını söylemişti.

Sadr’ın Bağdat’ta İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de görüştüğü iddia ediliyor. ABD karşıtı olarak bilinen Sadr’ın, mesafeli olduğu İran’ın Irak’taki nüfuzundan da rahatsız olduğu kaydediliyor.