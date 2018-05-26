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26 Mayıs 2018 Cumartesi Saat 09:33
Yemen’De Kasırga
Yemen'deki Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mikono kasırgası nedeniyle bir gemibattı, 8 kişinin kayboldu. Yemen Su Ürünleri Bakanı Fehd Kafin, Mikono tropikal fırtınası nedeniyle Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu açıklar
Yemen’deki Sokotra Adası’nı etkisi altına alan Mikono kasırgası nedeniyle bir gemibattı, 8 kişinin kayboldu.
Yemen Su Ürünleri Bakanı Fehd Kafin, Mikono tropikal fırtınası nedeniyle Sokotra Adası’nın merkezi Hadibu açıklarında gıda yüklü bir geminin battığını, mürettebattan 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.
Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar sonucu yükselen dalgalar nedeniyle iki geminin karaya oturduğunu kaydeden Kafin, bu sırada 4 vatandaşın da sel sularında kaybolduğunu aktardı.
Kafin, kıyı bölgelerdeki 30’dan fazla ailenin evlerinden tahliye edildiğini kaydederek, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
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