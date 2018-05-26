Yemen’De Kasırga

Yemen’deki Sokotra Adası’nı etkisi altına alan Mikono kasırgası nedeniyle bir gemibattı, 8 kişinin kayboldu.

Yemen Su Ürünleri Bakanı Fehd Kafin, Mikono tropikal fırtınası nedeniyle Sokotra Adası’nın merkezi Hadibu açıklarında gıda yüklü bir geminin battığını, mürettebattan 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar sonucu yükselen dalgalar nedeniyle iki geminin karaya oturduğunu kaydeden Kafin, bu sırada 4 vatandaşın da sel sularında kaybolduğunu aktardı.

Kafin, kıyı bölgelerdeki 30’dan fazla ailenin evlerinden tahliye edildiğini kaydederek, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.