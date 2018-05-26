Yunanistan’Dan Darbecilere “İltica Hakkı” Kararı

Yunanistan’da Danıştay’ın, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine hükmettiği bildirildi.

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti’nin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı tanınması onaylanmış oldu.Yunan basınında, Yunanistan’da iltica hakkı alarak serbest kalacak darbeci askerlerin, sağlanacak seyahat belgeleriyle başka Avrupa ülkelerine gidebilecekleri ifade edildi.

Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonların kararlarıyla şimdiye kadar, Özkaynakçı’nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli darbeci askere de iltica hakkı verilmesi kararlaştırılırken, iki darbecinin daha 18 aylık azami gözaltı süresinin dolmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest kalan 4 darbecinin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışında bir evde tutulduğu belirtildi. Öte yandan, halen karakolda tutulan 4 darbeci askerin ise ay sonunda gözaltı sürelerinin dolması sebebiyle serbest kalacakları kaydedildi.

Türkiye’nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.