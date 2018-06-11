Ramazan ayında 3 günlük ateşkese rağmen Afganistan yine kana bulandı..

Afganistan’da İki ayrı vilayetteki karakollara Talibanın düzenlediği saldırılarda 42 kişi öldü…

Herat’ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki askeri karakola saldırması sonucu 17 asker hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kale-i Zal’daki 4 askeri karakola düzenlenen eş zamanlı saldırıda 25 korucu yaşamını yitirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran’a kadar Taliban’a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini, Taliban ise Ramazan Bayramı’nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.