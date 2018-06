Nato Son Yıllardaki En Büyük Askeri Tatbikatına Hazırlanıyor

NATO, tüm müttefikleri ve ortaklarının katılımıyla gerçekleştireceği son yıllardaki en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor.NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla, ekim-kasım aylarında Norveç’te düzenleyeceği son yılların en büyük askeri tatbikatı olan Trident Juncture 18 için hazırlıklara başladı.

NATO Karargahı’nda Trident Juncture 18’i yürütecek olan Oramiral James G. Foggo, tatbikat hakkında basına bilgi verdi.

Tatbikatta, NATO’nun tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5’inci maddesinin bir senaryoyla canlandırılacağını anlatan Foggo, son yıllardaki en büyük askeri tatbikat olacak Trident Juncture 18’e tüm NATO üyeleri ile ortaklar Finlandiya ve İsveç’in katılacağını açıkladı.

Foggo, tatbikatın 40 binden fazla katılımcıyla NATO’nun kriz halinde ortak hareket etme kabiliyetini test etme şansı sağlayacağını kaydetti.NATO’nun askeri hareketlerine ilişkin şeffaf bir tutum takınma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Foggo, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve NATO-Rusya Konseyinin tatbikat hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.

Foggo, “NATO bir savunma ittifakıdır. Kavga arayışı içinde değiliz ancak savunma ve caydırıcılık konusunda da son derece kararlıyız. Bu tatbikatın amacı da savunma konusunda idman yapmak, caydırıcılığımızı ortaya koymak ve her an her yönden gelen tehditlere karşı hazır olduğumuzu göstermek.” değerlendirmesinde bulundu.