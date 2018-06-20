Kongo’Da Kolera Salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kolera vakalarında yeniden artış olduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yerel basınında yeralan haberlere göre, merkezdeki Kasai eyaleti Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, Mbujimayi kentinde kolera salgını görüldüğünü duyurdu.

Son verilere göre, şehirde son 4 ayda 833 kolera vakası ortaya çıktığını, salgına yakalanan 104 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Salgının bazı mahallelerde tüketilen içme suyunun temiz olmaması ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu yeniden alevlendiği vurgulanarak, merkezi hükümete ve sağlık kuruluşlarına yardım çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütünün 14 Haziran tarihli verilerine göre, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 699 kolera vakası kaydedildi, bunların 333’ü ölümle sonuçlandı.

2 milyonu bulan nüfusuyla Kasai eyaletinin en kalabalık yerleşim birimi olan Mbujimayi, kolera salgınından en fazla etkilenen kent konumunda bulunuyor.