Abd, Güney Kore İle Askeri Tatbikatları Süresiz Askıya Aldı

ABD, Güney Kore ile askeri tatbikatları süresiz askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı , “Özgürlük Muhafızı” adlı deniz tatbikatı dahil Güney Kore ile yapılması planlanan üç askeri tatbikatı “süresiz” olarak askıya aldı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, söz konusu askeri tatbikatlara, “Özgürlük Muhafızı” olarak bilinen ve Kuzey Kore tarafından sıkça eleştirilen deniz tatbikatının da dahil olduğunu kaydetti.

Pyongyang yönetiminin “Kuzey Kore’yi işgal tatbikatı” olarak nitelediği “Özgürlük Muhafızı” tatbikatı, ABD ve Güney Kore Deniz Kuvvetleri tarafından her yaz düzenleniyordu.

Sözcü White, “Bakan Pompeo’nun öncülük ettiği diplomatik görüşmeleri desteklemek üzere verilecek ek kararlar, Kuzey Kore’nin iyi niyetle verimli müzakerelere devam etmesine bağlı olacaktır.” ifadesine de açıklamasında yer verdi.

Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur’da görüşmüştü.

İki lider, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

AA/