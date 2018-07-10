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Japonya’Daki Sel Felaketi: 80 Ölü
09 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 09:46

Japonya’Daki Sel Felaketi: 80 Ölü

Japonya’da yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80’i buldu. Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayıs

Japonya’da yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80’i buldu.

Japonya’nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 80’i buldu.

Kyodo’nun haberine göre, ülkede sel ve toprak kaymalarında 80 kişi yaşamını yitirdi, 40’tan fazla kişi kayboldu.
Sel ve toprak kaymalarında can kayıplarının, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandığı belirtildi.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısının da 5,9 milyona çıktığı kaydedildi.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı.

Okayama’da binden fazla kişi binaların çatılarında mahsur kaldı, 17 demiryolu işletmecisi selden etkilenen bölgelerde 56 hatta seferleri durdurdu.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, pazar gecesi itibarıyla tahliye merkezlerinde 30 bini aşkın kişinin bulunduğunu duyurdu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de afet nedeniyle Tokyo’da olağanüstü toplantı düzenledi.

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Japonya’Daki Sel Felaketi: 80 Ölü Haberi

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