Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, en az bin 500 kişi hastanelik oldu. Japon haber ajnsına göre, ülkenin birçok kentinde etkili olan 38 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi y