- Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- Helsinki’De Trump-Putin Zirvesi Protesto Ediliyor
- Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma
- Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- Türkiye’De 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
- Erhürman’Dan, Yiğitcan’A Tebrik Mesajı
- Trump Ve Putin Yarın Görüşecek
- Saytev, Türkiye 3.liginde
- Sıcak Okçuları Engellemedi
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- Türkiye Bugün 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anacak
- Türkiye’De Yeni Dönem
- Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
- Y.boğaziçi’Nde Karaşahin Dönemi
- Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- Türkiye’De Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı
- Doğa Koyuncu Ardahan’Da Zirvede
- Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- Irak’ın Güneyindeki Gösteriler Büyüyor
- Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- Kaü’De Burslu Eğitim
- Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
- Türkiye’De Kabine Yemin Etti
- Adnan Oktar Gözaltında
- Bugün 11 Temmuz Basın Günü
- Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
Gerileri
- Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- Sıcak Okçuları Engellemedi
- Saytev, Türkiye 3.liginde
- Y.boğaziçi’Nde Karaşahin Dönemi
- Erhürman’Dan, Yiğitcan’A Tebrik Mesajı
- Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- Doğa Koyuncu Ardahan’Da Zirvede
- Trump Ve Putin Yarın Görüşecek
- Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma
- Helsinki’De Trump-Putin Zirvesi Protesto Ediliyor
- Irak’ın Güneyindeki Gösteriler Büyüyor
- Türkiye Bugün 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anacak
- Türkiye’De Yeni Dönem
- Türkiye’De Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı
- Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- Türkiye’De 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
Karakter boyutu :
16 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 10:18
Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, en az bin 500 kişi hastanelik oldu. Japon haber ajnsına göre, ülkenin birçok kentinde etkili olan 38 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi y
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, en az bin 500 kişi hastanelik oldu.
Japon haber ajnsına göre, ülkenin birçok kentinde etkili olan 38 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.
Aşırı sıcaklardan etkilenen en az bin 500 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı ülkede aşırı sıcakların devam edeceği konusunda uyardı.
Öte yandan geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 209 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu haber toplam 144 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti...
- Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
- Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
- Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
- Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
- Türkiye’De Yeni Yönetim Sistemine Geçildi
- Başbakanlık Üniversitelerle Birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” Başlattı
- » Abdulvahap Önal Ölü Bulundu
- » Çorlu’daki Tren Kazasında 24 Kişi Hayatını Kaybetti
- » Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan “yüzyılın Anlaşması” Açıklaması
- » Trump: Çin Kuzey Kore’ye Müzakereleri Bitirmesi İçin Baskı Yapıyor
- » Tc Dış İşleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri Birimi Kktc İle İlişkileri Yürütecek
- » Yeni Boğaziçi’Nde Yine Aday Yok
- » Hasder’in 41. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerle Kutlanıyor
- » “tren Kazası Hepimizi Derinden Üzmüştür”
- » Arjantin’De 200 Milyon Yıllık Dev Dinazor Fosili Bulundu
- » Yunanistan Rus Diplomatları Sınır Dışı Etti
- » Erdoğan:kktc’Nin Azınlık Durumuna Düşmesine Asla İzin Vermeyeceğiz
- » Elektriğe Yüzde 30’a Varan Zam Yapıldı
- » Erdoğan-Aliyev Ortak Basın Toplantısı
- » Daü 3.kktc Uluslararası Korolar Festivali Başladı
- » Erdoğan Bugün Yemin Edecek
- » 3. Başkan Necipoğlu
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Görkemli Tören
- » Akaryakıta Zam!
- » Erdoğan Kktc’Ye Geliyor
- » Yeni Atanan Kabine Resmi Gazete’de
- » Daü İtalya’Da 5.oldu
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’Ya Gidiyor
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Ofisleri Kuruldu
- » Japonya’Da Sel Ve Toprak Kayması:60’In Üzerinde Ölü
- » Başbakanlık Üniversitelerle Birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” Başlattı
- » Akıncı, Erdoğan’ın Yemin Törenine Katılıyor
- » İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson İstifa Etti
- » Tunus’Ta Terör Saldırısı: 9 Ölü
- » Bugün 11 Temmuz Basın Günü
- » Tdp Ve Ykp’Den Yerel Yönetimler Gündemli Ziyaretler
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Tsk’nın Yeni Genel Kurmay Başkanı Yaşar Güler !
- » Tayland’Da, Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Tümü Kurtarıldı
- » Türkiye Kayıp Çocuklarına Ağlıyor!
- » Yeşil Barış Hareketi’Nden Karaoğlanoğlu Halkına Destek
- » Tc Cumhurbaşkanı Eroğan Yarın Tbmm’De Yemin Edecek
- » Japonya’Da Aşırı Sıcaklardan 5 Kişi Öldü
- » Başbakan Erhürman, Yüzücülerimizi Kutladı
- » 2018 Dünya Kupası’Nın Sahibi Fransa Oldu
- » Sel Tehlikesi Nedeniyle 100 Bin Kişi Tahliye Edildi
- » Erhürman Ve Tüm Kabine Üyelerinin Katılımıyla Bugün Basın Toplantısı Düzenlenecek
- » Helsinki’De Trump-Putin Zirvesi Protesto Ediliyor
- » Ermenistan-Azerbaycan Sınırında Çatışma
- » Geceyi Yücebaş, Aydınlattı
- » Türkiye’De 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
- » Erhürman’Dan, Yiğitcan’A Tebrik Mesajı
- » Trump Ve Putin Yarın Görüşecek
- » Saytev, Türkiye 3.liginde
- » Sıcak Okçuları Engellemedi
- » Özersay:barış Gücü Bugün 44. Yıldönümü Olan Faşist Yunan Darbesini Değil Engellemek,sadece Seyretti
- » Türkiye Bugün 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anacak
- » Türkiye’De Yeni Dönem
- » Çocuklar Söyledi, Büyükler Alkışladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi Var!
- » Hükümet’Ten Basın Toplantısı
- » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler İçin Kur’An-I Kerim Okudu
- » Y.boğaziçi’Nde Karaşahin Dönemi
- » Tuzla Kavşağında Kaza..yaralılar Var!
- » Irak’In Güneyindeki Gösteriler Sürüyor
- » Erdoğan: 15 Temmuz Tüm Darbecilere Verilen En Güzel Cevaptır
- » Türkiye’De Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına Bağlandı
- » Doğa Koyuncu Ardahan’Da Zirvede
- » Abd’De Facebook’A Soruşturma Açıldı
- » Irak’ın Güneyindeki Gösteriler Büyüyor
- » Yıldırım: Amacımız 15 Temmuz Ruhunu Canlı Tutmak
- » Baybars: Cezaevine Müdahale Ettiğim Doğrudur
- » Kaü’De Burslu Eğitim
- » Erdoğan Kktc’Den Ayrıldı
- » Türkiye’De Kabine Yemin Etti
- » Adnan Oktar Gözaltında
- » Bugün 11 Temmuz Basın Günü
- » Sağlık Turizmi Konseyi, Basın Günü’Nü Kutladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans