Myanmar’da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 10’a yükseldi. Ulusal Afet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Myanmar’da 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar dolayısıyla oluşan seller ve heyelanlar nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, yağışlar nedeniyle 7 eyalette 95 bin kişinin evlerini terk ettiği ifade edildi.Meteoroloji Kurumu’ndan yapılan açıklamada da yağışların gelecek günlerde süreceği uyarısı yapıldı.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ederken, mağdurlar için yardım kampanyası başlatıldı.

