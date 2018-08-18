Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, “Baskı aracı olarak doların kullanımı yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacak.” dedi.

Aksakov, Anadolu Ahansına yaptığı açıklamada, ABD doları kullanımına yönelik baskının uluslararası ödemelerde doların reddiyle sonuçlanacağını ifade etti.

Aksakov, “Alternatif bir dünya para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir. Bu Washington’a bağlı. ABD, doların kullanımı için daha fazla baskı uygularsa, diğer ülkeler de ödemelerin dolar olarak yapılmasına daha fazla karşı çıkar.” ifadesini kullandı.

Şimdiden bile çok sayıda ülkenin doları reddetmeye başladığını vurgulayan Aksakov, Çin’in petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanmaya başladığını, Türkiye’nin altın rezervlerini ABD’den çektiğini ve Rusya’nın ABD varlıklarına yatırımını azalttığını belirtti.

AA/