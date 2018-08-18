Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ile Taliban’a bir an önce ateşkes ve müzakerelere başlamaları çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres, Afganistan’ın Gazne kentindeki Taliban saldırılarını kınadı.

Siviller ve sivil altyapılar hedef alınarak uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir barış için Afgan hükümeti ile Taliban’a bir an önce ateşkes ve müzakerele çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise Afganistan’ın Gazne kentine saldırı başlatan Taliban örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü, halkın içme suyu, yiyecek ve Sağlık hizmetleri sıkıntısı yaşadığı belirtilmişti.

CNN/