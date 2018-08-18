Avustralya’Da Orman Yangınları

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit ettiği açıklandı.

NSW Kırsal İtfaiye Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Budawang Ulusal Parkı ve Nowra kasabasının kuzeyinde, kontrol altına alınamayan iki noktadaki yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Şiddetli rüzgar yüzünden yangınları kontrol altına almakta güçlük çekildiği belirtilirken, bölge halkına acil durum uyarısı yapıldı.

Yangınların etkili olduğu kasabalarda yaşayanlardan, ihtiyaç duymaları halinde kurulan tahliye merkezlerine gitmeleri istendi.

Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle devam eden yangınları kontrol altına almak için 170 itfaiye eri ve 36 hava aracının çalışmaları sürüyor.

