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“Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:09

“Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Ureykat, "Hamas'ın, İsraille tek taraflı ateşkes çabasını sonlandırmasından ve 2014'te imzalanan ateşkes üzerinden bir anlaşma sağlanmasından yanayım.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Ureykat, “Hamas’ın, İsraille tek taraflı ateşkes çabasını sonlandırmasından ve 2014’te imzalanan ateşkes üzerinden bir anlaşma sağlanmasından yanayım.” dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Hamas’ın İsraille tek taraflı ateşkes çabasını sonlandırmasından ve 2014’te imzalanan ateşkes üzerinden bir anlaşma sağlanmasından yana olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Ureykat, müzakereler ve ateşkesin, FKÖ’nün eliyle yapılması gerektiğini belirterek, ateşkesten yana olduğunu ancak 2014’te Mısır aracılığıyla İsrail ile varılan ateşkese dönülmesi gerektiğini kaydetti.
Hamas’a hitaben, “Bir grubunun Eriha’da veya El-Halil’de İsrail’le ateşkes yapması mümkün mü? Kendi aklınızla karar verin?” ifadelerini kullanan Ureykat, ABD ve İsrail tasarımı olan Yüzyılın Anlaşması’nın, Gazze Şeridi’ni Batı Şeria ve Kudüs’ten ayırma temeli üzerine oturduğunu aktardı.

Ureykat, “Gazze’siz bir Filistin devleti olamayacağı gibi Gazze’de tek başına bir devletin de kurulamayacağını” savunarak, 2014’te olduğu gibi Mısır’ın girişimi ve arabuluculuğunda İsrail, FKÖ, Hamas ve İslami Cihad arasında bir ateşkes sağlanmasından yana olduğunu belirtti.

“Bir Filistinli bir grubun İsrail ile ateşkes görüşmesi, tarihte hiç olmamış bir durum.” diyen Ureykat, bu durumu “abes” olarak nitelendirerek, Hamas’ın görüşmeleri durdurmasını talep etti.

Ureykat, Filistinli grupların değil FKÖ’nün, Filistin halkı adına İsrail’le herhangi bir ateşkes için görüşme yetkisine sahip taraf olduğunu söyleyerek “Şu anda ateşkes için yürütülen çabalar, ulusal projeyi yok etmeye çalışan ABD’nin Yüzyılın Anlaşması’nın ayağını oluşturuyor.” şeklinde konuştu.
İsrail’in Haaretz gazetesi, dün, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

Gazetenin iddiasına göre anlaşma, Gazze ile İsrail arasında kapsamlı bir ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi’ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim’in yeniden açılması, balıkçıların avlanma mesafesini 9 mile çıkarması Gazze’ye tıbbi ekipman ve insani yardım malzemesinin girişinin sağlanması, Hamas’ın elinde olduğu iddia edilen İsrailli 2 asker ve 2 sivilin iade edilmesi, Gazze’nin altyapısının yabancı sermaye ile yeniden inşa edilmesi ile hava ve deniz limanının inşa edilmesi konularını içeriyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, İsrail’in “Koruyucu Hat Operasyonu” adını verdiği ve 7 Temmuz 2014’te başladığı saldırılarda, 551’i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuştu.

Filistinli grupların İsrail’in hava saldırılarına roket ve füzelerle karşılık vermesi sonucu yaşanan çatışmalar ve atılan roketler nedeniyle 67’si asker, 73 İsrailli öldü.

Gazze’nin altyapısına büyük ölçüde zarar veren ve bir çok kişiyi evsiz bırakan saldırılar, Mısır’ın ara buluculuğunda, taraflar arasında 27 Ağustos 2014’te varılan ateşkes ile son bulmuştu.

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