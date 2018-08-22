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Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:09

Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıklad

Adası’nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi , depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Adanın doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu.
Bölgede tsunami uyarısı yapılmadı.

İki hafta önce Lombok adasında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 460’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Haberi

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