- “Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
- Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı
- Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı
- “Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
- İsrail Gazze’Yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını Kapattı
- Abd Başkanı Trump’tan Suriye Açıklaması
- Din-Gör-Sen Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
- Ak Parti Myk Belirlendi
- Ege Denizi’nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
- Çevre Koruma Dairesi Altınkum’Da Yeniden Çevre Temizliği Yaptı
- Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
- “Bayramda Şeker Yerine Kuru Yemiş İkram Edin”
- Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
- Fiji’De 8,2 Büyüklüğünde Deprem
- Lefkoşa Halk Dansları Festivali
- Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
- Çavuşoğlu: Bir Tarafın Vazgeçebileceği Bir Süreç Değil
- Hatemi: Türkiye İle İyi Komşuluk İlişkilerimiz Var
- Plaj Tartışmasında Bahse Konu Şahıslar Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- “Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
- Pulya Festivali Devam Ediyor
- Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- Avustralya’Da Orman Yangınları
- Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
- Lefkoşa Halk Dansları Festivali
- “Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
- Abd Başkanı Trump’tan Suriye Açıklaması
- Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
- “Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
- İsrail Gazze’Yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını Kapattı
- Fiji’De 8,2 Büyüklüğünde Deprem
- Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
- Ege Denizi’nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
- Hatemi: Türkiye İle İyi Komşuluk İlişkilerimiz Var
- Ak Parti Myk Belirlendi
- “Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
- Çavuşoğlu: Bir Tarafın Vazgeçebileceği Bir Süreç Değil
- “Bayramda Şeker Yerine Kuru Yemiş İkram Edin”
- Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı
- Din-Gör-Sen Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
- Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı
- Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
- Pulya Festivali Devam Ediyor
“Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye’nin dünyanın farklı yerlerinden mültecilere yaptığı ev sahipliğinin diğer ülkeler için olağanüstü bir örnek olduğunu söyledi.
Laerke, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Dünyada milyonlarca kişinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunu anımsatan Laerke, OCHA’nın listesinin başında iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen olduğunu söyledi.
Laerke, Yemen’de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını vurgulayarak, “Yemen’de yaşayan nüfusun dörte üçü insani yardıma muhtaç. Dünya’ya insani yardım günü için vereceğimiz mesaj: ‘Siviller hedef değildir.’ Birçok ülkede çatışma içinde bulunan tarafların özellikle sivillerin korunması için uluslararası temel insan hakları hukukuna, düzenlemelere saygı göstermediğini ve yok saydığını görüyoruz. Kendi aralarında çatışabilirler ama sivillere karşı savaşmaları yasaktır. Suriye ve Yemen’de bunlara şahit oluyoruz.” diye konuştu.
Geçen yıl 22 farklı ülkede 139 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiğini aktaran Laerke, 102 kişinin yaralandığını, 72 kişinin de kaçırıldığını belirtti.
Laerke, insani yardım çalışanları için en tehlikeli ülkelerin sırasıyla Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye olduğunu, bu ülkelerde öldürülen insani yardım çalışanlarının yüzde 90’ının yerel çalışanlar olduğunu kaydetti.
Suriye’nin İdlib kentinde olası bir insani felaketi durdurmak için Beşşar Esed rejiminin askeri saldırılarının önlenmesi çağrısında bulunan Laerke, “Suriye’de önceden muhaliflerin kontrolündeki farklı bölgelerden yerinden edilen insanlar İdlib’e geldi ve nüfus keskin bir şekilde arttı.” dedi.
Laerke, dar bir alanda milyonlarca Suriyelinin sıkıştığını ve bölgenin adeta can pazarına döndüğünü dile getirdi.
Esed rejiminin bölgeye her an saldırabileceği uyarısında bulunan Laerke, “İdlib’e büyük çaplı askeri bir operasyon görürsek buradaki sivillerin acı çekmesi kaçınılmaz.” ifadesini kullandı.
Laerke, Esed rejimi üzerinde nüfuzu olan ülkelere İdlib’e askeri bir operasyon yapılmaması için rejime baskı yapmaya davet etti.
Rejimin uluslarası toplumu dinlemeyip İdlib’e saldırması halinde, buradaki sivil halkın Suriye içinde başka gidecek yeri olmadığını anımsatan Laerke, BM olarak tüm olasılıklara karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti.
Laerke, İdlib’e yönelik askeri bir harekat olması durumunda bölgede çok büyük oranda sivil kaybın yaşanabileceğine dikkati çekti.
3,5 milyon Suriyeli ile Irak ve Afganistan gibi ülkelerden yüz binlerce mülteciyi misafir etmesi nedeniyle Türkiye’ye de övgülerde bulunan Laerke, şöyle devam etti:
“Dünya ve Birleşmiş Milletler sistemi tarafından Türkiye’nin başta Suriye’den olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden mültecilere olağanüstü ev sahipliği yaptığı kabul ve tasdik edildi. Bundan dolayı çok çok memnunuz. Biz bunun Türkiye gibi cömert ve misafirperver olmayan dünyanın diğer ülkeleri için olağanüstü bir örnek olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla özellikle Türk insanına ve hükümetine mülteciler için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz.”
Laerke, Avrupa ülkelerinin sığınmacılara yönelik politikalarına ise eleştirilerde bulundu. Sözcü, Avrupa’nın Mültecilere ev sahipliği yapan ve “büyük fedakarlıklarda bulunan” Türkiye gibi ülkelere yardım etmesi ve cömertlik göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
Sözcü Laerke, “Dünyadaki tüm hükümetlere ve insanlara mesajımız var: Sığınmacılar ve mülteciler tıpkı bizim gibi insandır. İçinde bulundukları durum kendi suçları değildir. Yaşamlarının bu çok zor anlarını aşmak için bizim insanlığımıza ihtiyaçları var.” değerlendirmesinde bulundu.
OCHA’nın Suriye’ye yönelik insani yardımlarını Gaziantep’teki ofisinden yürüttüğünü hatırlatan Laerke, “OCHA ile aynı hayati hedefler” için çalışan bölge halkına ve insani yardım kuruluşlarına teşekkür etti.
- Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor
- Lefke Ve İskele’De Bugün Elektrik Kesik Olacak
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- » Daü’De Dövize Karşı Önlem
- » Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- » Dövizde Son Durum
- » Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- » Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- » Türkiye Merkez Bankası, Zorunlu Karşılık Oranlarına İndirim Yaptı
- » Nato’Dan Abd-Türkiye Açıklaması
- » 67 Yaşındaki Erkut Düvenci Kayıp
- » İdlib’Deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67’Ye Çıktı
- » Avustralya’Da Orman Yangınları
- » Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Ekonomik Gelişmelerle İlgili Açıklama Yaptı
- » Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- » Kamu-İş Genel Kurulu 13 Eylül’De Yapılacak
- » Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- » Yunanistan Savunma Bakanı, Akar’I Yunanistan’A Davet Etti
- » Çavuşoğlu: Diplomasiye Varız Ama Dayatmaları Kabul Etmeyiz
- » İtalya’Daki Köprü Çöktü 22 Kişi Öldü
- » Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- » Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor
- » Arpa Fiyatlarında Artış Yok
- » Mustafa Ağa Atış Poligonu Açıldı
- » Abd Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson’A Ziyaret
- » Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- » Gazimağusa, Serdarlı Ve Lefke’Nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanıyor
- » Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
- » Yiğitcan’Lı Türkiye İkinci
- » Laos’Ta Barajın Çökmesi Sonucu Su Altında Kalan 6 Köyde 36 Ceset Bulundu .
- » Lefke Ve İskele’De Bugün Elektrik Kesik Olacak
- » Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- » Bddk Swap İşlemleri İle İlgiliyeni Düzenlemeye Gitti
- » Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- » Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- » Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- » Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- » Akçay Süt Ürünleri Panayırı Devam Ediyor
- » Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- » “Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
- » Kamu-Sen Başkanı Atan: Tasarruf Yukarıdan Başlamalı
- » Talat: Yanlışları Ve Doğrularıyla Ömür Boyu Barış İçin Çalıştı
- » “Hamas, İsrail’le Ateşkes Görüşmelerini Sonlandırmalı”
- » İsrail Gazze’Yle Arasındaki Beyt Hanun Sınır Kapısını Kapattı
- » Abd Başkanı Trump’tan Suriye Açıklaması
- » Din-Gör-Sen Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı
- » Ak Parti Myk Belirlendi
- » Ege Denizi’nde 4,9 Büyüklüğünde Deprem
- » Çevre Koruma Dairesi Altınkum’Da Yeniden Çevre Temizliği Yaptı
- » Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
- » “Bayramda Şeker Yerine Kuru Yemiş İkram Edin”
- » Myanmar’da 24 Binden Fazla Arakanlı Müslüman Öldürüldü
- » Fiji’De 8,2 Büyüklüğünde Deprem
- » Lefkoşa Halk Dansları Festivali
- » Endonezya’nın Lombok Endonezya’Da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
- » Çavuşoğlu: Bir Tarafın Vazgeçebileceği Bir Süreç Değil
- » Hatemi: Türkiye İle İyi Komşuluk İlişkilerimiz Var
- » Plaj Tartışmasında Bahse Konu Şahıslar Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
- » Atalay’Dan Kurban Bayramı Mesajı
- » “Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
- » Pulya Festivali Devam Ediyor
- » Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- » Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- » Avustralya’Da Orman Yangınları
- » Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- » Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- » Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- » Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- » Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- » Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- » Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- » Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- » Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- » Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- » Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans