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“Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:09

“Türkiye İnsani Yardımlarda Olağanüstü Bir Örnek”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye'nin dünyanın farklı yerlerinden mültecilere yaptığı ev sahipliğinin diğer ülkeler için olağanüstü bir örnek olduğunu söyledi. Laerk

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye’nin dünyanın farklı yerlerinden mültecilere yaptığı ev sahipliğinin diğer ülkeler için olağanüstü bir örnek olduğunu söyledi.
Laerke, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada milyonlarca kişinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunu anımsatan Laerke, OCHA’nın listesinin başında iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen olduğunu söyledi.

Laerke, Yemen’de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığını vurgulayarak, “Yemen’de yaşayan nüfusun dörte üçü insani yardıma muhtaç. Dünya’ya insani yardım günü için vereceğimiz mesaj: ‘Siviller hedef değildir.’ Birçok ülkede çatışma içinde bulunan tarafların özellikle sivillerin korunması için uluslararası temel insan hakları hukukuna, düzenlemelere saygı göstermediğini ve yok saydığını görüyoruz. Kendi aralarında çatışabilirler ama sivillere karşı savaşmaları yasaktır. Suriye ve Yemen’de bunlara şahit oluyoruz.” diye konuştu.

Geçen yıl 22 farklı ülkede 139 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiğini aktaran Laerke, 102 kişinin yaralandığını, 72 kişinin de kaçırıldığını belirtti.
Laerke, insani yardım çalışanları için en tehlikeli ülkelerin sırasıyla Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye olduğunu, bu ülkelerde öldürülen insani yardım çalışanlarının yüzde 90’ının yerel çalışanlar olduğunu kaydetti.

Suriye’nin İdlib kentinde olası bir insani felaketi durdurmak için Beşşar Esed rejiminin askeri saldırılarının önlenmesi çağrısında bulunan Laerke, “Suriye’de önceden muhaliflerin kontrolündeki farklı bölgelerden yerinden edilen insanlar İdlib’e geldi ve nüfus keskin bir şekilde arttı.” dedi.
Laerke, dar bir alanda milyonlarca Suriyelinin sıkıştığını ve bölgenin adeta can pazarına döndüğünü dile getirdi.

Esed rejiminin bölgeye her an saldırabileceği uyarısında bulunan Laerke, “İdlib’e büyük çaplı askeri bir operasyon görürsek buradaki sivillerin acı çekmesi kaçınılmaz.” ifadesini kullandı.
Laerke, Esed rejimi üzerinde nüfuzu olan ülkelere İdlib’e askeri bir operasyon yapılmaması için rejime baskı yapmaya davet etti.

Rejimin uluslarası toplumu dinlemeyip İdlib’e saldırması halinde, buradaki sivil halkın Suriye içinde başka gidecek yeri olmadığını anımsatan Laerke, BM olarak tüm olasılıklara karşı hazırlık yaptıklarını kaydetti.
Laerke, İdlib’e yönelik askeri bir harekat olması durumunda bölgede çok büyük oranda sivil kaybın yaşanabileceğine dikkati çekti.

3,5 milyon Suriyeli ile Irak ve Afganistan gibi ülkelerden yüz binlerce mülteciyi misafir etmesi nedeniyle Türkiye’ye de övgülerde bulunan Laerke, şöyle devam etti:
“Dünya ve Birleşmiş Milletler sistemi tarafından Türkiye’nin başta Suriye’den olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden mültecilere olağanüstü ev sahipliği yaptığı kabul ve tasdik edildi. Bundan dolayı çok çok memnunuz. Biz bunun Türkiye gibi cömert ve misafirperver olmayan dünyanın diğer ülkeleri için olağanüstü bir örnek olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla özellikle Türk insanına ve hükümetine mülteciler için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz.”
Laerke, Avrupa ülkelerinin sığınmacılara yönelik politikalarına ise eleştirilerde bulundu. Sözcü, Avrupa’nın Mültecilere ev sahipliği yapan ve “büyük fedakarlıklarda bulunan” Türkiye gibi ülkelere yardım etmesi ve cömertlik göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Laerke, “Dünyadaki tüm hükümetlere ve insanlara mesajımız var: Sığınmacılar ve mülteciler tıpkı bizim gibi insandır. İçinde bulundukları durum kendi suçları değildir. Yaşamlarının bu çok zor anlarını aşmak için bizim insanlığımıza ihtiyaçları var.” değerlendirmesinde bulundu.
OCHA’nın Suriye’ye yönelik insani yardımlarını Gaziantep’teki ofisinden yürüttüğünü hatırlatan Laerke, “OCHA ile aynı hayati hedefler” için çalışan bölge halkına ve insani yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

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