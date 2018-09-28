Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi:türkiye’Den Bu Yıl 2 Okul Yer Aldı

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan “Times Higher Education ” dergisinin, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesinde Türkiye’den iki üniversite ilk 500’de yer alabildi.

2017 yılında ise aynı listenin ilk 500’ünde Türkiye’den 5 üniversite yer alıyordu.

Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin ilk 500’de yer aldığı listede Türkiye’den toplam 23 üniversite bulunuyor.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

Irak’ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de listeye ilk kez girdi.