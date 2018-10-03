Bm’Den Endonezya’Daki Deprem Ve Tsunami Mağdurlarına Yardım

Birleşmiş Milletler , Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu.

BM’den yapılan yazılan açıklamada, deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 66 bin ev, altyapı, yol ve köprülerin zarar gördüğüne, artçı sarsıntıların devam ettiğine ve binlerce kişinin hasarlı ve yıkılan evlere dönemediğine dikkat çekildi.

Endonezya hükümeti ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürse de destek ve yardımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, BM’nin afetzedeler için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası’nda, Palu Körfezi’nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya’da bu yıl Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen bu sarsıntılar nedeniyle 563 kişi hayatını kaybetmişti.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.