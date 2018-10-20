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Ab’Den Hayvansal Atıkların Bertrafı İçin 2.4 Milyon Euro Hibe
18 Ekim 2018 Perşembe Saat 11:10

Ab’Den Hayvansal Atıkların Bertrafı İçin 2.4 Milyon Euro Hibe

Avrupa Komisyonu, hayvansal atık bertaraf sisteminin inşası için 2.4 milyon Euro hibe verecek.Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2.4 milyon Euro’luk hibe için sözleşme imzalandığı belirtildi. Amacın

Avrupa Komisyonu, hayvansal atık bertaraf sisteminin inşası için 2.4 milyon Euro hibe verecek.Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2.4 milyon Euro’luk hibe için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amacın, tüketilmeyen hayvansal yan ürünlerin toplatılması ve bertaraf edilmesi için bir sistem oluşturmak olduğu kaydedilen açıklamada, hayvansal yan ürünlerin toplanması, depolanması ve yakılması için merkezi bir yerin yanında 6 adet toplama ve transfer merkezi inşa edilecek.

Yapılacak işler arasında hâlihazırda AB tarafından tedarik edilen konteyner ve soğuk depo birimlerinin kurulması, kaldırımların, kapakların, drenaj, güvenlik ve diğer binaların inşası da yer alıyor.

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