Avrupa’Da Tek Kullanımlık Plastik Ürünler Yasaklanıyor

Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada, plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak ile pipet, kulak çöpü gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi.

Düzenleme, başka bir maddeden üretilebilecek tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021 yılına kadar Avrupa Birliği’nde tamamen yasaklanması öngörülüyor.

Avrupa Parlamentosu, yasak kapsamında olmayan plastik ambalajlar ve bardakların kullanımının 2025 yılına kadar yüzde 25; plastik içeren sigara filtrelerinin de yüzde 50 oranında azaltılmasını, ayrıca köpük ve strafor kapların yasaklanmasını talep etti.