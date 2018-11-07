Hindistan’Da Domuz Gribi Vakaları Artıyor

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, ocak ayından bu yana 302 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Maharaştra eyaletinde ocak ayından bu yana hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 302’ye yükseldiği kaydedildi.Eyalette aynı süre zarfında 2 bin 375 kişinin virüsten etkilendiği, domuz gribi tespit edilen 325 kişinin tedavi altında olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, salgın daha çok Maharaştra, Racastan ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

Geçen yıl eyalette 778 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirmişti.