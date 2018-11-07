Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Yapılıyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin, bugün saat 16:30’da Gazimağusa’da yapacağı meme kanseri farkındalık yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor. Belediye açıklamasına göre, Anıt ç