Abd’Den Destek!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında birleşmesi yönündeki çabalara destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides ile biraraya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “İki bakanın ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini teyit ettiğini ve güvenlik alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşmanın Rum Dışişleri Bakanı Hristodoulides ve ABD Bakan Yardımcı Wess Mitchel tarafından imzalanmasını selamladıkları” belirtildi.

“Anlaşma terörle mücadele konusundaki ortak ilgiye, deniz ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenliğin ilerletilmesine yer vermektedir” denilen yazılı açıklamada, “Pompeo ABD’nin BM himayesinde, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında birleşmesi yönündeki çabaları desteklemeye devam ettiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.

Görüşmede ikili güvenlik ilişkilerini geliştirme ve güçlendirme niyet beyanının “terörle mücadele, denizde ve sınırlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenliğin ileri götürülmesinde Güney Kıbrıs ve ABD’nin ortak çıkarlarının ileri götürülmekte olduğu kaydedildiği ifade edilen açıklamada, “ABD, gerek Genel Sekreter’e, gerek Lute’un çabalarına destek belirtiyor. Güvenlik ve Garantiler başlığında ve Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenlik sağlayıcı rolünü oynamaya devam etmesi konularında görüş alış verişi fırsatı bulduk”denildi.

Hristodulidis de “ABD ile stratejik işbirliklerinin daha da geliştirilmesinin herhangi üçüncü bir ülke aleyhine olmadığını, ortak meydan okumalar ve ortak sorunları göğüslemek için olumlu bir ajanda üzerinde çalıştıklarını, bu ajandanın, aynı ilke ve değerleri paylaşan ve Doğu Akdeniz bölgesi için vizyonu bulunan başka devletlerin de katılımına açık olduğunu” söyledi.

Türkiye’nin bölgeyle ilgili açıklamaları sorulduğunda, Türkiye’nin 6 aydan beri her gün “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını kullanması aleyhine tehdit anlamına gelen” açıklamalar yaptığını iddia eden Hristodulidis, kendilerinin böyle bir taktiği izlemeyeceklerini savundu.

Enerji alanındaki faaliyetlerin 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi ve uluslararası hukuka dayalı olmasına güvendiklerini de söyledi ve bütün bunların Mitchell ve Pompeo ile görüşmeleri çerçevesinde ele alındığını anlatan Hristodulidis, “Egemenlik haklarımızı sorgulayarak Türkiye ile aleni bir diyaloğa girmemiz söz konusu değildir. Enerji planlamalarımız gerektiği gibi devam ediyor. Herhangi bir sorun olmaması için de gerekli, özellikle de önleyici bütün eylemlerde bulunuyoruz”dedi.