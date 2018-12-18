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Ab Liderler Zirvesi Brexit Gündemiyle Başladı
14 Aralık 2018 Cuma Saat 13:28

Ab Liderler Zirvesi Brexit Gündemiyle Başladı

AB liderlerini Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir Brükel’de biraraya getiren AB Liderler Zirvesi başladı. Zirve 2 gün sürecek. Liderler zirve öncesinde basına yaptığı açıklamalarda, İngil

AB liderlerini Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir Brükel’de biraraya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.
Zirve 2 gün sürecek.

Liderler zirve öncesinde basına yaptığı açıklamalarda, İngiltere ile AB arasında geçen ay varılan Brexit anlaşmasını değiştirmenin mümkün olmayacağı mesajı ön plana çıktı.

Zirve’ye ilk gelen liderlerden İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin güvenoyunu almasına değinerek, artık Brexit anlaşmasının onaylanmasına odaklanmak gerektiğini söyledi.

İngiltere ve AB’de “anlaşmasız senaryoya” yönelik hazırlık yapıldığını aktaran May, anlaşma sağlamanının iki tarafın da yararına olacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, “27 AB ülkesinin kabul ettiği Brexit anlaşmasını değiştiremeyiz.” dedi.
Merkel, İngiltere’nin ihtiyaç duyduğu ilave teminatların ise görüşülebileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brexit konusunda siyasi bir tartışma gerçekleştirebileceklerini belirterek, “Yasal bağlayıcılığı bulunan bir anlaşmayı tekrar müzakereye açamayız.” diye konuştu.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere Başbakanı May’e gerekli yardımı sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, bunun özellikle “tedbir maddesine” ilişkin detayları daha açık hale getirmekle olabileceğini vurguladı.
“Brexit anlaşmasını tekrar müzakereye açmak mümkün değil” vurgusu yapan Rutte, İngiltere’nin AB’den çıkma kararı aldığını, bazı kırmızı çizgiler çizdiğini hatırlatarak, mevcut anlaşmanın varılabilecek tek anlaşma olduğunu ifade etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da anlaşmanın tekrar müzakere edilmeyeceğinin altını çizerek, AB ile İngiltere arasında gelecekte inşa edilecek ilişki hakkında daha detaylı konuşulabileceğini söyledi.
Estonya Başbakanı Juri Ratas, zirvenin ana gündem maddelerinin bütçe, Brexit ve Ukrayna olacağını söyleyerek, “AB’nin de İngiltere’nin de anlaşmaya varılmasına ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna’daki gelişmeleri de ele alacaklarını aktaran Ratas, AB’nin Ukrayna halkını ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini dile getirdi.

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