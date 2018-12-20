Brezilya’Da Yangın 600 Evi Kül Etti

Brezilya’nın Manaus şehrinde dar gelirli kişilerin yaşadığı bir mahallede çıkan yangında en az 600 ahşap ev yandı.

Sivil savunma yetkilileri, Brezilya’nın Manaus şehrine bağlı ve genelde dar gelirli kişilerin yaşadığı Educandos Mahallesi’ni saran yangında alevlere teslim olan 600’den fazla ahşap evin kül olduğunu belirtti.

Kamu güvenliği yetkilisi Amadeu Soares, yangının bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Yangında 4 kişi yaralanırken can kaybı olmadı.