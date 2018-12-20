Ebola Ölümleri Artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola ölümleri artıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 494'ünün ebola vi