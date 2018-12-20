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Ebola Ölümleri Artıyor
19 Aralık 2018 Çarşamba Saat 12:51

Ebola Ölümleri Artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola ölümleri artıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 494'ünün ebola vi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola ölümleri artıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 494’ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 5 günde 21 kişinin hayatını yitirdiği salgında, ölenlerin sayısı 271’e yükseldi.

Salgında ebola virüsü kapan 192 kişi iyileşti.

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Ebola Ölümleri Artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola ölümleri artıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 494'ünün ebola vi...
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